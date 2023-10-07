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Россиянин ограбил магазин, вооружившись куском горящего картона

В Нижнем Новгороде мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу горящим картоном

Грабитель ворвался в магазин в Нижнем Новгороде и, угрожая продавцу куском горящего картона, похитил выручку из кассы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Мужчина ворвался в продуктовый магазин на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде, грабитель был вооружен зажигалкой и куском картона. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика злоумышленник угрожает продавцу горящим картоном, вынимает из кассы выручку, сигареты, жевательную резинку и напитки, после чего скрывается.

Грабителя удалось задержать спустя несколько часов, им оказался 41-летний, ранее неоднократно судимый житель Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело о грабеже, злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее вооруженный мужчина в медицинской маске ограбил школьника под Петербургом.

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