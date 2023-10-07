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Из Екатеринбурга таинственно исчез лев с золотыми яйцами

Лев с золотыми яйцами пропал с улицы Вайнера в Екатеринбурге

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Пластиковая скульптура льва с золотой гривой и золотыми гениталиями посреди ночи пропала с улицы Вайнера в Екатеринбурге, сообщает издание E1.RU.

Горожане, которым не понравился новый объект, создали петицию в сети (за сутки ее подписали более трех тысяч человек). В ночь на 7 октября льва убрали с улицы.

Ранее американец был арестован за повреждение имущества Израильского музея в Иерусалиме.

40-летний турист из США умышленно разбил две древнеримские статуи, датируемые вторым веком нашей эры. На снимках, которая предоставила полицию, произведения искусства были сняты со своих пьедесталов и лежали на полу. Одной из них отсечена голова, а другая разбита на несколько частей.

Музей предоставил фотографию палки, которую, по их словам, подозреваемый держал в здании и которая, возможно, была использована во время инцидента.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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