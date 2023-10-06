Лукашенко о вербовке граждан ЕС Белоруссией: какая дурь и глупость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дурью и глупостью предупреждения властей соседних стран Европейского союза (ЕС) о риске быть завербованными белорусскими спецслужбами. Об этом сообщило РИА Новости.

Он напомнил, что Белоруссия ввела безвизовый режим для въезда граждан соседних стран ЕС, а их власти, напротив, пытаются убедить свое население, что в Белоруссии их ждет опасность, в том числе якобы белорусские спецслужбы вербуют гостей из Польши, Литвы и Латвии.

«Какая дурь и глупость! Безголовые», — эмоционально отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, власти соседних стран ЕС уже ничего не могут придумать существенного, чтобы бороться. Он подчеркнул, что никто приезжающих в Белоруссию граждан соседних стран Евросоюза не выслеживает на границе и не вербует.

«Это была бы глупость несусветная. Не дай Бог бы я узнал об этом. Они (те органы, кто бы так действовал. — ред.) бы перечеркнули все, что мы делаем по открытости, отсутствию виз», — заявил Лукашенко.

Вместе с этим белорусский глава отметил, что является абсолютно интернациональным человеком. К тому же он не хочет, чтобы те же граждане Польши считали его врагом.

Ранее белорусский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) застряли в неудачных попытках контрнаступления, однако США поторапливают украинские власти и угрожают прекратить поддержку республики.