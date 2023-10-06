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Артемий Лебедев попросил прощения у Кадырова

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Кадыровым за все

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Телеграм-канал Артемий Лебедев

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в рамках встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым попросил у него прощения и извинился за все. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лебедев подчеркнул, что посетил Чечню, чтобы получить диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.

Ему также удалось несколько минут пообщаться с глазу на глаз с Кадыровым.

«Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно», — написал Лебедев.

До этого Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале откровенную фотографию без одежды. Часть его подписчиков оказались шокированы таким перфомансом и телом блогера.

В первую очередь пользователей шокировал характер фотографии. Как отметили некоторые подписчики, администрация Telegram может заблокировать канал дизайнера за публикацию подобного контента.

Ранее Лебедев рассказал о несчастье россиян из-за отъезда за рубеж.

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