В Москве пройдет фестиваль науки

В Москве с 6 по 8 октября пройдет всероссийский фестиваль «Наука 0+». Он проводится ежегодно с октября по ноябрь во всех регионах России, сообщает пресс-служба фестиваля.

В Москве мероприятия пройдут на более чем 100 площадках. Посетители смогут погрузиться в восемь тем, которые раскроют перед ними мир науки. В этом году главное направление фестиваля – «Океан науки».

Также 300 ученых посетят 300 школ Москвы в рамках акции фестиваля «Ученые – в школы». Лучшие ученые из научно-исследовательских организаций, вузов, музеев, технических компаний и корпораций выступят с научно-популярными лекциями о том, чем занимаются они и их коллеги.

В Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ пройдет «Золотой лекторий», в рамках которого посетителям прочитают 10 лекций на актуальные тему из мира науки.

В рамках мероприятий на основных площадках МГУ имени М.В. Ломоносова на фестивале пройдет финал конкурса «Ученые будущего». 7 и 8 октября 130 талантливых школьников со всей страны вместе со своими педагогами-наставниками представят результаты фундаментальных исследований, а также практические разработки. Победители получат шанс поучаствовать в суперфинале конкурса «Ученые будущего» и представить Россию на мировых конкурсах весной 2024 года.

Кроме того, госкорпорация «Росатом» и просветительский проект «Home Science» расскажут о перспективных атомных профессиях и технологиях будущего. Также на стенде госкорпорации и просветительского проекта состоится встреча участников арктических экспедиций Росатома «Ледокол знаний» и «Ледокол открытий».

На площадке президиума РАН пройдет форум учителей естественных наук, в рамках которого педагоги предложат инновационные методы повышения интереса у школьников. Для учителей проведут лекции и мастер-классы.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» — просветительский проект в области популяризации науки в мире. Фестиваль является одним из ключевых проектов в рамках десятилетия науки и технологий.