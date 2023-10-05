В большинстве жилых домов Москвы включили отопление

В городском хозяйстве Москвы заявили, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, по существующему регламенту работы по включению отопления занимают до пяти дней, но их провели фактически за три дня.

«Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятия торговли и промышленности», — заявил Бирюков.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге официально откроется отопительный сезон в пятницу, 6 октября.

«С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление», — сообщили в пресс-службе Смольного.

С пятницы теплоснабжающие организации начнут регулярное отопление всех городских зданий.

При этом периодическое протапливание стартовало 2 октября.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверии отопительного сезона.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.