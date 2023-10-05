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В Петербурге мужчину осудили за враждебные посты в соцсетях

В Петербурге мужчина получил три года условно за призыв к насилию в соцсетях

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Об этом сообщает 78.ru.

По версии правоохранителей, в период с декабря 2021 по январь 2022 года подсудимый публиковал в социальных сетях комментарии, которые содержали высказывания, унижающие достоинства представителей власти и угрозы применения насилия.

Сам мужчина испытывал личную неприязнь к представителям власти.

Сам фигурант признал вину. Петроградский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на белгородца за разжигание ненависти против россиян.

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