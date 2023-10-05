Жители Лондона страдают от нашествия клопов

В Лондоне количество случаев заражения клопами выросло на две трети. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные службы дезинфекции.

Как заявили в организации, в период с 2021-го по 2023-й количество домохозяйств с клопами существенно возросло. Особенно высокие темпы распространения постельных клопов растут летом, когда люди начинают массово путешествовать.

После того, как власти сняли связанные с коронавирусом ограничения, проблема только усугубилась. Теперь насекомые часто появляются в транспорте или больницах.

По словам микробиолога Дэвида Кейна, в Лондоне масштаб проблемы можно сравнить с трудностями, которые от этих вредителей испытывают в Париже. Как полагает специалист, разница в том, что жители французской столицы говорят о проблеме, в тот момент как британцы стараются ее умолчать.

Ранее во Франции Минздрав призвал не паниковать из-за нашествия клопов.