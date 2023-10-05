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Врач дал советы, которые помогут эффективно вылечить больное горло

Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло

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Shutterstock

Для лечение больного горла подойдут антисептики на водной основе или растворы на базе различных трав, при этом выбор лекарств будет зависеть от характера боли. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, тем, кто чувствует жжение и першение в горле, лучше использовать препараты на маслянистой основе.

«Если сильная боль и сильное воспаление, нужны сильные антисептики и порой антибактериальные препараты. Вовнутрь нужно принимать десенсибилизирующие препараты, которые снимают напряжение организма. Они обладают хорошим, выраженным противоотечным действием», — уточнил Зайцев.

Лор добавил, что антисептиками на водной основе и растворами из ромашки, шалфея и календулы можно полоскать горло.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко до этого говорила, что уменьшить сильную боль в горле при ангине поможет раствор пищевой соды или соли, который за счет электролитного состава снимет отечность. Также, по ее словам, можно использовать аптечные растворы для полоскания.

Ранее сообщалось, что мужчина прополоскал горло в туалете на вокзале и попал в больницу.

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