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В Крыму потребовали от Киева заплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей

Константинов: в Крыму требуют от Киева выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму потребуют от Украины выплатить каждому жилелю полуострова по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за водную блокаду. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

По его словам, иск Общественной палаты Крыма к Украине о признании права на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова, сформирован.

Константинов отметил, что в ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым.

До этого глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Киев опасается суда по водной блокаде полуострова. Отмечается, что Арбитражный суд Крыма 4 октября начал рассматривать иск об ущербе бюджету республики, нанесенному водной блокадой со стороны Украины с 2014 года.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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