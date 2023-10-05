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Зампред Госдумы предложил ввести рейтинговую систему оценки общепита

Зампред Госдумы Даванков предложил ввести рейтинговую систему оценки общепита

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что направил обращение в Минэкономразвития РФ с идеей введения рейтинговой системы Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что выступает за идею внедрения системы «звезд» для того, чтобы оценивать предприятия общественного питания. По его словам, после отравления партия выступила с идеей добровольной маркировки заведения общепита.

«Учитывая уже начатую Роспотребнадзором работу, а также участившиеся сообщения в СМИ о случаях отравления в общепите в ряде субъектов РФ (в том числе в Санкт-Петербурге, Владимирской и Курской областях. — «Газета.Ru»), предлагаю провести эксперимент по выставлению оценок точкам общественного питания по итогам профилактических визитов контролирующих органов», — сказал Даванков.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов сообщил, что определить то, что шаурма испорчена, во время ее покупки практически невозможно.

Он отметил, что ряд продуктов может издавать сильный запах, когда они портятся, но некоторые — остаются такими же. В пример эксперт привел ботулизм — острое инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Clostridium botulinum и продукты ее жизнедеятельности. Краснов подчеркнул, что определить заражение блюда этой бактерией до того, как начнется отравление, невозможно.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собираются обсудить стандарт шаурмы в начале осенней сессии.

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