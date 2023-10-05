Американка рассказала, как живет с аллергией на воду

Женщина из США рассказала, как живет с аллергией на воду, пишет Complex. Каждый поход в душ для нее становится испытанием.

25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии живет с редкой формой аллергии, известной как аквагенная крапивница. Это значит, что при любом контакте с водой, будь то слезы или даже пот, кожа женщины покрывается волдырями и рубцами. Американка узнала о своем диагнозе в 8 лет, и с тех пор болезнь только прогрессирует.

«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.

Женщина добавила, что в школьные годы сверстники воспринимали ее диагноз как шутку и часто специально обливали водой. Кроме того, во время пандемии COVID-19 американке пришлось бросить учебу и приехать домой из колледжа, потому что ее иммунная система ослабла настолько, что у нее началось обезвоживание организма.

Теперь Хансен-Смит хочет поделиться своей историей, чтобы помочь другим людям, живущим с аллергией на воду.

«Возможность встретиться с огромным количеством людей и поговорить с ними приносит мне много радости и дает мне ощущение, что у меня есть цель», — считает она.

На данный момент лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз настолько редкий, что известно только около 250 зарегистрированных случаев во всем мире.

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