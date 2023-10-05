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В Германии рассказали о состоянии политика Хрупаллы после госпитализации

Представитель АдГ сообщил о состоянии Хрупаллы после экстренной госпитализации

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Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла сейчас находится под пристальным наблюдением врачей после экстренной госпитализации в ходе предвыборного митинга в Баварии. Об этом его пресс-секретарь сообщил агентству pnp.de.

«Хрупалла прошел тщательное обследование в больнице», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что в ближайшее время государственный деятель продолжит оставаться под интенсивным медицинским наблюдением.

«Состояние стабильное», — отметил пресс-секретарь.

Политик уточнил, что речевые функции Хрупаллы не повреждены, он может говорить.

Накануне стало известно, что Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном митинге в городе Ингольштадте в германской Баварии. По информации газеты Junge Freiheit, его атаковали двое неизвестных, которые в ходе выступления политика воткнули в него шприц с неизвестным содержимым, в результате чего произошел анафилактический шок. Официальных комментариев пока не поступало, состояние здоровья Хрупаллы «пока уточняется».

Ранее Хрупалла высказывался по поводу украинского конфликта, что никто из сторон не выиграет в нем, кроме США.

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