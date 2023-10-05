Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Понятие инвалидности планируют отменить на Украине

На Украине вместо инвалидности введут понятие «оценка потери функциональности»

close
100%
93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина планирует изменить подход к оценке инвалидности и заменить его на «оценку потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Житомире, где он поделился результатами конгресса местных и региональных советов. Об этом сообщает издание «Политика страны».

По словам Ляшко, в новой системе человек с травмой будет направлен на реабилитацию, а затем специалисты из соответствующих областей будут работать над восстановлением его функциональности, которую он потерял из-за травмы или болезни.

Планируется внедрение нового подхода с 2025 года. Целью является отказ от прежней модели, при которой стремятся получить статус инвалида, чтобы получать соответствующие льготы и компенсации.

Вместо этого главный акцент будет сделан на возвращение человека к экономической самостоятельности. Ляшко отметил, что старая модель является наследием советского периода и требует изменений.

Ранее российский полковник рассказал, какое оружие ВСУ представляет опасность для гражданских.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий