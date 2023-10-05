Понятие инвалидности планируют отменить на Украине

Украина планирует изменить подход к оценке инвалидности и заменить его на «оценку потери функциональности». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Житомире, где он поделился результатами конгресса местных и региональных советов. Об этом сообщает издание «Политика страны».

По словам Ляшко, в новой системе человек с травмой будет направлен на реабилитацию, а затем специалисты из соответствующих областей будут работать над восстановлением его функциональности, которую он потерял из-за травмы или болезни.

Планируется внедрение нового подхода с 2025 года. Целью является отказ от прежней модели, при которой стремятся получить статус инвалида, чтобы получать соответствующие льготы и компенсации.

Вместо этого главный акцент будет сделан на возвращение человека к экономической самостоятельности. Ляшко отметил, что старая модель является наследием советского периода и требует изменений.

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