В ХМАО полиция поймала группу мигрантов в ночном клубе

В Югре полиция задержала группу мигрантов на территории ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Задержание прошло в рамках проверки правоохранителей соблюдения иностранцами миграционного законодательства. В итоге из 19 доставленных в участок мужчин, пятеро оказались нелегалами.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по двум статьям: «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» и «нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Ранее в СПЧ назвали опасным явлением наем мигрантов в России.