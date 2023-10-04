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В ХМАО полиция поймала группу мигрантов в ночном клубе

В Ханты-Мансийске полиция задержала 19 мигрантов, отдыхавших в ночном клубе

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Телеграм-канал Полиция Югры

В Югре полиция задержала группу мигрантов на территории ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Задержание прошло в рамках проверки правоохранителей соблюдения иностранцами миграционного законодательства. В итоге из 19 доставленных в участок мужчин, пятеро оказались нелегалами.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по двум статьям: «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» и «нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Ранее в СПЧ назвали опасным явлением наем мигрантов в России.

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