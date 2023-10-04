Осужденный в России иностранец сменил имя и вновь попытался въехать в страну

Иностранец, ранее выдворенный за пределы РФ по решению суда, сменил имя, чтобы попасть на территорию России. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

В судебных материалах сказано, что 56-летний гражданин Таджикистана был признан виновным в нарушении Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

По данным портала Ura.ru, мужчина впервые приехал в Россию в 1996 году, чтобы встретиться с родственниками. Недавно Ханты-Мансийский суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Мужчина был оштрафован и принудительно выдворен за пределы страны, ему также запретили въезд в Россию на пять лет. После этого иностранец понял, что его не пустят обратно под старым именем и решил его сменить. Он получил новый паспорт, чтобы вернуться в РФ с целью трудоустройства. Пересечь границу Казахстана и РФ мужчина собирался в Петуховском округе Курганской области, но был пойман.

В суде подсудимый признал себя виновным. За незаконное пересечение государственной границы его оштрафовали на 80 тыс. руб.

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