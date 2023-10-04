Студентка из США может получить срок за то, что толкнула сотрудницу таможни в Дубае

Студентка из США толкнула сотрудницу таможни в Дубае и теперь может получить год лишения свободы. Об этом сообщает правозащитная организация Detained in Dubai.

В июле этого года 21-летняя американская студентка вместе с подругой совершала перелет из Стамбула в Нью-Йорк с пересадкой в Дубае. Во время личного досмотра девушку попросили снять корсет, ношение которого было предписано ей врачом после операции. После осуществления всех процедур она не смогла самостоятельно надеть бандаж, а сотрудницы таможни отказались ей помогать.

Студентка осторожно толкнула рукой одну из сотрудниц таможни, чтобы позвать свою подругу, которая помогла бы ей надеть корсет. После этого туристку обвинили в нападении на женщину и оскорблении.

Дело дошло до суда и девушку обязали выплатить штраф, но дубайские таможенники обжаловали приговор. Теперь американке грозит год лишения свободы. Она все еще находится в Дубае. С июля студентка вынуждена была потратить $50 тыс. на ежедневные расходы и адвокатов.

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