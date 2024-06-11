Мартинес рассказал об одержимости Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду одержим идеей совершенства. Об этом пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил главный тренер португальской национальной команды Роберто Мартинес.

«Не так много футболистов достигло таких высот, как Криштиану, он является примером для многих игроков. И в своем возрасте он по-прежнему отвечает на новые вызовы. Роналду одержим идеей совершенства. Такие футболисты, как он, всегда будут являть собой пример для нового пооколения.

В минувшем сезоне 39-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Он провел за «Аль-Наср» 31 матч, в которых забил 35 мячей.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

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