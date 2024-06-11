С Сафонова сняли запрет на выезд из России

Российский вратарь Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам и может покинуть территорию России, чтобы продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

«С Сафонова снят запрет на выезд из России: экс-вратарь «Краснодара» погасил задолженность по алиментам. Вскоре «ПСЖ» объявит о переходе Матвея официально», — пишет Карпов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее тренер Кафанов заявил, что, если Сафонов будет играть в «ПСЖ», он останется первым в сборной.