Директор театра Вахтангова высказался об отмене вечера памяти Туминаса

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок высказался об отмене вечера памяти бывшего художественного руководителя учреждения культуры — литовского режиссера Римаса Туминаса. Об этом сообщает NEWS.ru.

Крок на полях премии «Хрустальная Турандот» подтвердил отмену, но от детальных комментариев отказался.

Мероприятие должно было пройти 4 июня. Перед этим движение «Ветераны России» обратилось в министерство культуры РФ с требованием отменить вечер, назвав его проведение аморальным.

Общественники обратили внимание на то, что после начала специальной военной операции России на Украине Туминас уехал из страны, после чего был уволен с должности худрука в театре Вахтангова и лишен государственных наград.

«Руководство театра, на наш взгляд, демонстрирует полное пренебрежение к моральным и этическим нормам, устраивая это мероприятие», — говорилось в обращении к Минкульту.

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