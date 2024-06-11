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В Кремле отметили силу духа и героизм российских военных

Песков: российские военные всегда проявляли и будут проявлять героизм

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Oleg Popov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о годовщине спецоперации, вошедшей в историю как «бросок на Приштину», заявил, что российские военные всегда проявляли и будут проявлять героизм.

«Наши военные всегда были сильны духом и всегда были способны на героические поступки. Так было всегда. И так будет всегда», — заявил он.

24 марта Владимир Путин вспомнил, как во время событий в Югославии в 1999 году тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин интересовался его мнением по поводу захвата аэропорта «Слатина» в Приштине.

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года силы Североатлантического альянса совершили бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ). К этому привело вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. В ночь на 12 июня российские десантники осуществили марш-бросок на Косово, закрепив за собой зону ответственности в районе международного аэропорта «Слатина» (главный военный аэродром под Приштиной).

Эта воздушная гавань в охваченном гражданским конфликтом Косове была объектом, который технически подходил для переброски в край крупных группировок сухопутных сил НАТО, и контроль над ним позволял России участвовать в справедливом урегулировании ситуации.

Ранее Путин назвал бессмысленными рассуждения о судьбе Югославии при другой власти в РФ.

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