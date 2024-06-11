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Суд дал 9 лет бывшему главному коммунальщику МО РФ по делу о взятке в 65 млн рублей

Суд приговорил экс-главу ФГБУ ЦЖКУ к 9 годам по делу о взятке в 65 млн рублей

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Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главу ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова к девяти годам по делу о взятке в 65 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.

По данным Telegram-канала, Харитонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, суд признал виновным бывшего заместителя Харитонова Митюрева Романа Григорьевича в получении взятки в особо крупном размере. Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

«Судом также взыскано в доход государства сумму полученной взятки в размере 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

До этого адвокат Андрей Гривцов сообщал, что отстраненный от должности заместитель министра обороны России Тимур Иванов в случае, если суд признает его виновным и вынесет приговор, сможет получить условно-досрочное освобождение (УДО).

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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