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Лучший бомбардир в истории ЧМ возглавил «Нюрнберг»

Экс-форвард сборной Германии Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

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FC Nürnberg

Бывший нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе стал главным тренером «Нюрнберга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Миро – чрезвычайно скрупулезный и внимательный специалист, который не только имеет опыт успешной карьеры игрока, но и как тренер сформировал представление о том, как быть успешным в футболе и что для этого нужно работать и на поле, и за его пределами», — заявил спортивный директор клуба Джоти Чациалексиу.

Сам Клозе объяснил, почему его привлекло предложение «Нюрнберга».

«Традиции, страсть, честное отношение к работе, прекрасные болельщики — это то, что я люблю в футболе и то, что есть у «Нюрнберга». Вот почему возможность поработать в этом клубе сразу вдохновила меня», — заметил Клозе.

46-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2016 году в качестве ассистента наставника сборной Германии. Также он тренировал молодежную команду «Баварии» и ассистировал в основе мюнхенцев Ханси Флику. В 2022-2023 годах возглавлял австрийский «Райндорф Альтах».

Ранее тренер Кафанов заявил, что если Сафонов будет играть в «ПСЖ», то останется первым в сборной.

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