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Шмыгаль раскрыл, какая сумма необходима на восстановление Украины

Шмыгаль: для восстановления Украины требуется $10-30 млрд вложений ежегодно

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления страны необходимо от $10 до $30 млрд инвестиций ежегодно на протяжении следующих десяти лет. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киеву необходимо, чтобы поддержка со стороны союзников была прогнозируемой, ритмичной и стабильной. Для восстановления Украины необходим доступ к внешним рынкам и улучшение логистики, указал премьер страны.

«Нам требуются внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет», — написал Шмыгаль.

До этого Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению Украины и переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. По его словам, мероприятие объединит правительства разных стран, десять из которых представлены премьер-министрами. Приоритетом для Украины являются срочные решения по энергетике, уточнил глава государства.

Ранее премьер Грузии заявил об особой солидарности к украинцам.

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