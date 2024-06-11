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Hyundai показала, как будет выглядеть дешевый кроссовер Inster

Hyundai опубликовала изображение дешевого кроссовера Inster

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Hyundai

Корейская компания Hyundai опубликовала изображения самого дешевого в своей линейке автомобиля, который получил название Inster.

Автомобиль представляет собой кросс-хетч А-класса с электрической силовой установкой. Его длина составляет 3600 мм. Запас хода составит 355 км. Мощность двигателя не сообщается. Отличительными особенностями машины станут узкие светодиодные фары, а также поворотники с пиксельной графикой.

Кроссовер Inster дебютирует на Международной выставке мобильности в Пусане в конце июня 2024 года.

До этого стало известно, что немецкая компания BMW в июне 2024 года представит новое поколение кроссовера X3. В основе новинки лежит платформа CLAR, но комплексно доработанная: более широкая колея, улучшенная кинематика подвесок, другие настройки стабилизаторов поперечной устойчивости, ременной привод ЭУР и рейки, увеличенная жесткость кузова.

Автомобиль получит рядные турбомоторы объемом 2 и 3 литра. Также в линейке сохранит свое место гибрид, который получит батарею увеличенной емкости.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал модификации Lada Vesta и Niva с туристическим оборудованием.

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