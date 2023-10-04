На Украине анонсировали возобновление работы магазинов одежды H&M

Шведская компания H&M планирует возобновить работу своих магазинов одежды на территории Украины. Об этом сообщает местное издание Klymenko Time.

В материале указано, что первыми откроются торговые точки в Киеве и Львове. При этом в столице посетителей начнут принимать пять магазинов в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town, Retroville, River Mall и Respublika Park.

Одновременно с ними свою работу возобновит торговая точка, расположенная в львовском ТРЦ Victoria Gardens. Согласно полученной информации, магазины в Харькове и Одессе откроются чуть позже.

Другие подробности в настоящее время не разглашаются. В том числе это касается сроков, в которые руководство H&M намерено начать реализацию данной инициативы.

18 сентября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что магазины одежды Tommy Hilfiger могут возобновить свою работу на территории России до конца 2023 года. По словам специалиста, торговые точки отроются под новым названием.

Как он отметил, провести ребрендинг и перезапустить сеть не составит труда. Сейчас один из магазинов продолжает работать в московском торговом центре «Авиапарк», но без соответствующей вывески.

Ранее стало известно, какая сеть магазинов одежды заменит покинувшие российский рынок Nike и Puma.