В Псковской области мужчина прострелил должнику ногу из-за 20 тысяч рублей

В Печорском районе Псковской области неизвестный потребовал от мужчины возврата долга и выстрелил в него. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Районная полиция возбудила уголовное дело по факту самоуправства при возврате долга в отношении неустановленного лица. Правоохранители отметили, что злоумышленник знал о правовых способах возврата долга, но захотел разрешить имущественный конфликт насильственным образом.

Гражданин напал на потерпевшего и затребовал у него назад 20 тыс. руб. В конце концов он произвел выстрел из огнестрельного оружия в область левой ноги пострадавшего. Позже врачи зафиксировали у него телесные повреждения в виде огнестрельного ранения левой голени.

За самоуправство, совершенное с применением насилия, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее вооруженный мужчина в медицинской маске ограбил школьника под Петербургом.