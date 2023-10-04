Юрист заявил об опасности введения уголовного наказания за вовлечение в курение

Законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение имеет размытые формулировки, отметил юрист Илья Русяев. Важно, чтобы его не использовали в личных целях – например, в качестве мести кому-нибудь, отметил он в беседе с «Общественной службой новостей».

Неясность формулировок может привести к неоднозначному толкованию закона и сложностям при привлечении к ответственности, отмечает юрист. В частности, к таким формулировкам относится понятие «вовлечение в курение».

«Формулировки о «вовлечении в курение» на самом деле довольно размыты. Неясно, какие конкретные действия будут считаться преступлением, а какие нет», – отметил он, добавив, что под этим понятием может пониматься как прямое предложение закурить, так и создание благоприятных условий для приобщения к курению.

Наказание за такие действия предлагаются строгие: от штрафа в 100 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до года.

Важно, чтобы новый закон не использовался для мести или клеветы, подчеркнул Русяев. Обвинить человека в «вовлечении детей в курение» с намерением навредить ему будет легко, пояснил он.

Напомним, о внесении в Госдуму законопроекта сообщил в начале недели глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступивший одним из авторов документа. Он подчеркивали, что повышенную ответственность проект закона предусматривает для родителей, педагогов и других взрослых, ответственных за воспитание детей.

Ранее ВОЗ сообщила, что ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек.