В Госдуме потребовали извинений от главреда RT Симоньян

Депутат Государственной думы РФ Мария Прусакова заявила, что главный редактор RT Маргарита Симоньян должна извиниться за слова о ядерном взрыве в Сибири. Видеообращение было опубликовано депутатом в ее Telegram-канале.

«Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от испытаний на Семипалатинском полигоне», — подчеркнула она.

По словам Прусаковой, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление допущение Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью «ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов».

3 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила провести испытания термоядерного оружия в небе над Сибирью, признавшись, что сама она «дура-баба и в таких вещах не разбирается», однако ее знакомый рассказал ей, что такой взрыв приведет к полному отключению всей электроники, при этом ни ядерной зимы, ни других апокалиптических явлений в мире не будет.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — заявила главный редактор RT.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ее слова, заявив, что в России не планируется проведение ядерных испытаний. Он подчеркнул что, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний.

2 октября The New York Times написало о якобы готовящихся Россией новых ядерных испытаниях ракеты «Буревестник».

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.