Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кирове ушедшего из магазина в неоплаченных ботинках клептомана задержали росгвардейцы

Мужчина ушел из кировского ТЦ в новой неоплаченной обуви и был задержан

close
100%
Freepik

Россиянин надел новые ботинки и попытался покинуть ТЦ, не заплатив за обувь. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области.

Житель Кирова пришел в торговый центр на улице Воровского, нашел в магазине обуви понравившуюся пару и захотел ее примерить. Впоследствии продавец-консультант рассказала силовикам, что отдала ботинки мужчине на примерку, но отвлеклась на других покупателей. Затем она обнаружила, что ни посетителя, ни новой пары обуви в отделе уже нет.

Росгвардейцы, прибывшие по сигналу «тревога», уточнили приметы мужчины и вскоре задержали подходящего под описание прохожего. Гражданин, находившийся неподалеку от ТЦ, был обут в ботинки, которых недосчиталась сотрудница обувного. Забрал ли мужчина из магазина свою собственную пару или оставил ее взамен новой, не уточняется.

Вскоре выяснилось, что мужчина 1980 года рождения уже не раз привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий