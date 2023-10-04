В Кирове ушедшего из магазина в неоплаченных ботинках клептомана задержали росгвардейцы

Россиянин надел новые ботинки и попытался покинуть ТЦ, не заплатив за обувь. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области.

Житель Кирова пришел в торговый центр на улице Воровского, нашел в магазине обуви понравившуюся пару и захотел ее примерить. Впоследствии продавец-консультант рассказала силовикам, что отдала ботинки мужчине на примерку, но отвлеклась на других покупателей. Затем она обнаружила, что ни посетителя, ни новой пары обуви в отделе уже нет.

Росгвардейцы, прибывшие по сигналу «тревога», уточнили приметы мужчины и вскоре задержали подходящего под описание прохожего. Гражданин, находившийся неподалеку от ТЦ, был обут в ботинки, которых недосчиталась сотрудница обувного. Забрал ли мужчина из магазина свою собственную пару или оставил ее взамен новой, не уточняется.

Вскоре выяснилось, что мужчина 1980 года рождения уже не раз привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.