Восьмилетняя девочка провалилась в сливную яму в Новосибирской области

В поселке Крупский Новосибирской области школьница провалилась в яму с водой, девочку спас подросток. Об этом сообщается в группе «Новости Верх-Тулы» во «ВКонтакте».

Восьмилетняя школьница стояла на остановке в ожидании автобуса, девочка отошла на несколько метров в траву и провалилась в глубокую яму с водой, ребенок едва не захлебнулся.

«Хорошо, с мальчиком вытащили. Все открытое стоит, в траве. Это слив из магазина, и по поселку Крупский не одна такая яма опасная», — сообщили в социальных сетях местные жители.

Сельчане рассказали, что весной в подобную яму провалился еще один ребенок, тогда все обошлось, но полиция и местные власти никаких мер не предприняли.

Ранее в Смоленске два школьника провалились в люк теплосети и выбрались из него.