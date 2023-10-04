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Восьмилетняя девочка провалилась в сливную яму в Новосибирской области

Под Новосибирском школьница провалилась в сливную яму

В поселке Крупский Новосибирской области школьница провалилась в яму с водой, девочку спас подросток. Об этом сообщается в группе «Новости Верх-Тулы» во «ВКонтакте».

Восьмилетняя школьница стояла на остановке в ожидании автобуса, девочка отошла на несколько метров в траву и провалилась в глубокую яму с водой, ребенок едва не захлебнулся.

«Хорошо, с мальчиком вытащили. Все открытое стоит, в траве. Это слив из магазина, и по поселку Крупский не одна такая яма опасная», — сообщили в социальных сетях местные жители.

Сельчане рассказали, что весной в подобную яму провалился еще один ребенок, тогда все обошлось, но полиция и местные власти никаких мер не предприняли.

Ранее в Смоленске два школьника провалились в люк теплосети и выбрались из него.

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