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Учительницу начальной школы арестовали пьяной во время урока

New York Post: в США арестовали учительницу, пришедшую пьяной на урок

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Sutter County Sheriff's Office

В США арестовали учительницу, которая вела уроки пьяной, пишет New York Post. Уровень алкоголя в ее крови в два раза превышал допустимую норму.

Как пишут СМИ, полицейские приехали в школу после того, как коллеги 57-летней Венди Мэнсон заметили, что она пришла на работу пьяной. Офицеры задержали женщину, когда она проводила урок у второклассников, и попросили ее пройти тест на трезвость, который американка провалила. Сообщается, что женщина не стала оказывать сопротивление и согласилась проехать в участок с патрульными.

Венди было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, так как она приехала на работу на автомобиле, а также в жестком обращении с детьми с возможностью причинения телесных повреждений. В школе добавили, что Мэнсон оперативно нашли замену, чтобы не нарушать учебный процесс.

Ранее американскую учительницу повторно арестовали после изнасилования ученика.

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