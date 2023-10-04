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На нефтяном месторождении в ХМАО взорвался газ

В ХМАО на Камынском нефтяном месторождении прогремел взрыв

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РИА Новости

На Камынском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал »Сургутнефтегаз Подслушано» со ссылкой на МЧС.

По информации Telegram-канала, на расположенном в Сургутском районе нефтяном месторождении произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе.

На месте инцидента работали договорные подразделения МЧС, которые охлаждали место прорыва трубопровода. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз», которой принадлежит месторождение, ситуацию комментировать отказались, сообщает Telegram-канал.

«Один человек пострадал, его на скорой помощи увезли в Сургут», — сообщили в МЧС, передает «Сургутнефтегаз Подслушано».

Нефтяное месторождение обслуживает НГДУ «Нижнесортымскнефть», отмечает Telegram-канал. О причинах взрыва на текущий момент ничего не известно.

Ранее во дворе дома в Челябинске произошел взрыв.

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