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Охотник из Красноярского края перепутал человека с животным и выстрелил

В Красноярском крае охотник выстрелил в отдыхавшего на берегу реки мужчину

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СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Ирбейском районе Красноярского края местный житель во время охоты выстрелил в человека. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

38-летний мужчина охотился вместе с приятелем в Ирбейском районе края, охотники передвигались на моторной лодке. На другом берегу реки отдыхали три местных жителя, которые также планировали поохотиться на дичь.

Мужчины в лодке заметили силуэты на берегу, предположив, что это дикие животные, один из них произвел выстрел из ружья и попал в человека. Пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь, спасти его не удалось.

После трагического инцидента охотник сам пришел в полицию с повинной.

Ранее в Новосибирске мужчина попал в больницу после стрельбы на улице.

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