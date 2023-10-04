Охотник из Красноярского края перепутал человека с животным и выстрелил

В Ирбейском районе Красноярского края местный житель во время охоты выстрелил в человека. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

38-летний мужчина охотился вместе с приятелем в Ирбейском районе края, охотники передвигались на моторной лодке. На другом берегу реки отдыхали три местных жителя, которые также планировали поохотиться на дичь.

Мужчины в лодке заметили силуэты на берегу, предположив, что это дикие животные, один из них произвел выстрел из ружья и попал в человека. Пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь, спасти его не удалось.

После трагического инцидента охотник сам пришел в полицию с повинной.

Ранее в Новосибирске мужчина попал в больницу после стрельбы на улице.