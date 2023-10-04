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В России ужесточили оборот лекарств для прерывания беременности

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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Shutterstock

Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств <…>, подлежащих предметно-количественному учету», — уточнили в документе за подписью российского министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В списке появились такие препараты, как мизопростол и мифепристон. Период действия приказа: с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ профессор Наталия Долгушина ранее заявляла, что расширение перечня ПКУ не снизит доступность экстренной контрацепции для россиянок.

В конце сентября стало известно, что жительницы РФ стали чаще отказываться от абортов.

Ранее американка подожгла клинику, в которой делали аборты.

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