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Петербургская школьница заявила, что в парке ее изнасиловал незнакомец

«Фонтанка»: в Петербурге проверяют информацию об изнасиловании школьницы в парке

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Depositphotos

Петербургская школьница заявила в полицию об изнасиловании, 12-летняя девочка рассказала полицейским, что в Колпинском парке на не нее напал мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка».

В больницу в Колпино обратились родители 12-летней школьницы, девочка рассказала, что на нее напал и изнасиловал незнакомец в черной куртке. Медики подтвердили следы сексуального насилия на теле ребенка.

По данным полиции, инцидент произошел в парке на реке Чухонке, к девочке подошел мужчина, насильно затащил ее в кусты и надругался. После опроса школьницы выяснилось, что изнасилование произошло раньше — возле станции метро «Шушары», проводится расследование.

Ранее якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка.

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