Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительница Красноярска пришла наращивать ресницы и получила ожог роговицы

В Красноярске женщина получила ожог роговицы при наращивании ресниц

close
100%
Shutterstock

Жительница Красноярска получила ожог роговицы во время наращивания ресниц у мастера с сайта объявлений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Женщина пришла на процедуру по наращиванию ресниц к мастеру, которого нашла на одном из сайтов объявлений в интернете. За пять часов работы специалист полностью закончила работу с одним глазом и приступила ко второму.

Клиентку такая длительность процедуры не устроила, и она попросила снять все наращенные ресницы. Мастер возражать не стала и сказала, что нанесет специальное средство для снятия — спустя 30 секунд женщина ощутила жжение.

Услышав о дискомфорте клиентки, мастер поняла, что перепутала флакон и нанесла вместо средства для снятия клей для ресниц. Самостоятельно справиться с последствиями произошедшего женщинам не удалось.

Клиентку с залитыми клеем глазами на скорой доставили в больницу. Врачи удалили состав и наращенные ресницы вместе с натуральными. У женщины диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз, она провела на больничном три недели. Позже она обратилась в Роспотребнадзор по факту произошедшего.

»<…> закон о защите прав потребителей к данной ситуации неприменим, поскольку некачественную, даже опасную услугу оказал не профессиональный специалист, а физическое лицо, не зарегистрированное ни в качестве ИП, ни в качестве юридического лица», — констатировали в управлении.

Ранее в Кызыле мастер по наращиванию ресниц избила клиентку из-за негативного отзыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий