Жительница Красноярска пришла наращивать ресницы и получила ожог роговицы

Жительница Красноярска получила ожог роговицы во время наращивания ресниц у мастера с сайта объявлений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Женщина пришла на процедуру по наращиванию ресниц к мастеру, которого нашла на одном из сайтов объявлений в интернете. За пять часов работы специалист полностью закончила работу с одним глазом и приступила ко второму.

Клиентку такая длительность процедуры не устроила, и она попросила снять все наращенные ресницы. Мастер возражать не стала и сказала, что нанесет специальное средство для снятия — спустя 30 секунд женщина ощутила жжение.

Услышав о дискомфорте клиентки, мастер поняла, что перепутала флакон и нанесла вместо средства для снятия клей для ресниц. Самостоятельно справиться с последствиями произошедшего женщинам не удалось.

Клиентку с залитыми клеем глазами на скорой доставили в больницу. Врачи удалили состав и наращенные ресницы вместе с натуральными. У женщины диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз, она провела на больничном три недели. Позже она обратилась в Роспотребнадзор по факту произошедшего.

»<…> закон о защите прав потребителей к данной ситуации неприменим, поскольку некачественную, даже опасную услугу оказал не профессиональный специалист, а физическое лицо, не зарегистрированное ни в качестве ИП, ни в качестве юридического лица», — констатировали в управлении.

Ранее в Кызыле мастер по наращиванию ресниц избила клиентку из-за негативного отзыва.