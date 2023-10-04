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Суд приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима

Басманный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии

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Дмитрий Мальтера/«Газета.Ru»

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

»<…> суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что суд также лишил журналистку права администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет.

Накануне гособвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о ВС РФ. В надзорном ведомстве напомнили, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в международном розыске.

Год назад суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала по делу о фейках об армии. Накануне адвокат объявленной в розыск Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил, что его подзащитная уехала за границу, «в одну из европейских стран».

Ранее в Госдуме сочли, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха.

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