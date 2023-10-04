В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

В московских аэропортах утром 4 октября произошли изменения в расписании вылетов и прилетов, отменены и задержаны 30 рейсов. Об этом следует из данных сервиса Яндекс Расписания.

По сведениям сервиса, в столичном Внуково отменили семь авиарейсов, пять задержали.

В Домодедово 12 рейсов задерживаются, один отменен.

Из Шереметьево задержались только пять вылетов. При этом в подмосковном Жуковском, согласно табло, не произошло изменений в графике прилетов и вылетов пассажирских самолетов.

Перед этим в МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра до 15-20 м/с и дождях. Жителям города рекомендовали не оставлять детей без присмотра и быть внимательными, а автомобилистам — снизить скорость движения.

С субботы 7 октября в Москве и Московской области ожидаются заморозки до –1...–2°C.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.