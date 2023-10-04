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На Алтае задержали мужчину, готовившего теракт

На Алтае задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва в мэрии Рубцовска

На Алтае задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва в мэрии города Рубцовска по указанию запрещенной проукраинской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной Службы безопасности России по региону.

Гражданин России 1988 года рождения прибыл в Алтайский край, где должен был при помощи самодельного взрывного устройства совершить взрыв.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

По данным УФСБ, мужчина является уроженцем Челябинской области. Находясь в иностранном государстве, он вступил в состав террористической организации, после чего прибыл в Алтайский край по указанию куратора.

При проведении обыска в его месте жительства силовики обнаружили прекурсоры для изготовления бомбы, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские призывы.

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