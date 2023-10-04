Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На территории Красноярского алюминиевого завода загорелся трансформатор

В Красноярске произошло возгорание трансформатора на территории завода

close
100%
Таисия Лисковец/РИА «Новости»

На территории Красноярского алюминиевого завода произошло возгорание трансформатора. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:57 (4:57 мск).

Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что перед пожаром был слышен звук взрыва. В настоящее время над местом возгорания в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме произошел крупный пожар из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на Уралмаше. В 21:09 загорелся пустой дом, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Возгорание произошло в самом здании, после чего перекинулось на баню и другие постройки. Предварительно, причиной стало короткое замыкание, вызванное дождями.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий