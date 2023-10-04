На территории Красноярского алюминиевого завода загорелся трансформатор

На территории Красноярского алюминиевого завода произошло возгорание трансформатора. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:57 (4:57 мск).

Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что перед пожаром был слышен звук взрыва. В настоящее время над местом возгорания в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме произошел крупный пожар из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на Уралмаше. В 21:09 загорелся пустой дом, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Возгорание произошло в самом здании, после чего перекинулось на баню и другие постройки. Предварительно, причиной стало короткое замыкание, вызванное дождями.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.