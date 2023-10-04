Энтомолог назвала опасное осенью насекомое

Вид мух осенняя жигалка становится опаснее и агрессивнее в холодное время года и начинает кусать людей. Причина этого поведения связана с началом сезона оплодотворения у этого вида мух, сообщила энтомолог, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент Ольга Теняева «Вечерней Москве».

Тем не менее, эксперт добавила, что нет резона сильно опасаться осенних жигалок. Они не являются более опасными переносчиками, как комары или даже обычные мухи, которые могут принести больший вред здоровью человека.

Ольга Теняева подчеркнула: «Обычные мухи могут быть переносчиками серьезных инфекций, так как часто садятся на фекалии и помойки. В результате на их лапках остаются различные споры и гельминты. Жигалке же неинтересны помойки, она заинтересована в крови».

Ранее энтомолог Вадим Марьинский предупредил о повышенной активности кровососущих мух и клещей осенью. Мухи-кровососки садятся на теплокровных животных, прячутся в их шерсти, стремясь пережить зиму. Они питаются кровью своих жертв, а также могут быть переносчиками опасных инфекций.

Ранее ученый рассказал, какие анализы сдать после укуса активной осенью мухи-кровососки.