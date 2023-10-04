В России травмпункты перестают работать круглосуточно

Местные жители сообщают, что травмпункты в Екатеринбурге, обычно работающие круглосуточно, сейчас функционируют в усеченном режиме из-за нехватки медицинского персонала. Эксперты отмечают, что подобные проблемы характерны для всего первичного звена здравоохранения, особенно в отношении врачей хирургических специальностей. Об этом пишет газета «Известия».

Также местные СМИ выпустили несколько материалов о проблемах с травмпунктами. По их информации, некоторые травмпункты ввели нерабочие дни, а время работы сократили иногда до обеда, несмотря на то, что ранее они работали круглосуточно. Работники указывают на нехватку медперсонала. Такая информация приведена и на сайте ЦГБ № 2.

Представители министерства здравоохранения Свердловской области заявили, что «почти все травмпункты Екатеринбурга работают в обычном режиме». Они объяснили изменение графика работы травмпункта ЦГБ № 2 временным отсутствием двух врачей из-за отпусков и больничного. В нерабочее время пациенты направляются в другие травмпункты города, а администрация больницы делает все возможное для восстановления привычного графика работы данного отделения.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.