Житель Урюпинска получил срок за поджог военкомата

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине из Урюпинска, который поджег военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции региона.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года фигурант изготовил более десяти самодельных зажигательных устройств. После этого он приехал к выбранному военкомату, облил его дверь бензином и поджег.

В момент возгорания в здании находились два человека, но оба успели выбежать через запасной выход. Таким образом, никто не пострадал.

Суд признал мужчину виновным в совершении теракта и приговорил к 12 годам лишения свободы. Из них три он проведет в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.

Ранее в Приморском крае мужчина загорелся при попытке поджечь военкомат.