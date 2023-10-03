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В Москве игра ребенка с телефоном закончилась заказом на 250 тыс. рублей на маркетплейсе

В Москве ребенок взял смартфон родителей и заказал товаров на 250 тысяч рублей

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В Москве ребенок потратил более 200 тысяч рублей на маркетплейсе с карты родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская хроника».

Инцидент произошел в момент, когда родители отвлеклись. Ребенок взял телефон старших членов семьи и зашел на онлайн-площадку, где выбрал интересующие его товары и заказал.

О произошедшем родители узнали после того, как пришли в пункт выдачи заказов за другой покупкой. Выяснилось, что ребенок приобрел игрушек на сумму 250 тысяч рублей. Среди основных позиций – конструкторы, рюкзак и кроссовки для сестры.

Родители планируют вернуть все товары. Так как на маркетплейсе предусмотрена оплата возврата, за это родители отдадут 40 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге маркетплейс списал с карты женщины деньги за несуществующую покупку.

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