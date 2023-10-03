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Школьник «заминировал» школы под Архангельском от имени знакомого

Самарский школьник поссорился со знакомым и «заминировал» школы от его имени

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Shutterstock

В Архангельской области полиция эвакуировала более десяти школ и детских садов после ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Няндом. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминировал все детские сады и школы города. В случае, если ему не переведут десять миллионов рублей, он пригрозил взорвать учебные заведения.

В результате полиция обследовала 11 школ и детских садов, эвакуировали 792 человека.

Правоохранители нашли подозреваемого в ложном минировании. По его словам, звонившим был не он. Девятиклассник заявил, что играл в компьютерную игру с другим школьником из Самары. Они поссорились, после чего оппонент заявил, что заминирует школу от имени обидчика.

Полиция возбудила дело о о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Югре юноша решил отомстить 14-летней подруге и сообщил от ее имени о минировании мэрии города.

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