Гособвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет колонии по статье о фейках о ВС РФ

Гособвинение запросило для экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Государственный обвинитель Басманной межрайонной прокуратуры <…> просил признать <…> Марину Овсянникову виновной <…> и назначить ей наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Овсянникова должна будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ее собираются лишить права заниматься администрированием сайтов и работать в информационно-телекоммуникационных сетях в течение пяти лет.



В прокуратуре напомнили, что дело рассматривается в отсутствие подсудимой, которая находится в международном розыске.

«В отношении Овсянниковой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в надзорном ведомстве.

В начале августа стало известно, что экс-супруг журналистки, сотрудник Russia Today Игорь Овсянников хочет лишить ее родительских прав.



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