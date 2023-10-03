Минздрав РФ не поддержал Минфин в вопросе легализации онлайн-торговли алкоголем

Минздрав России не поддерживает легализацию продажи онлайн алкоголя, так как это спровоцирует рост объемов его продажи и потребления. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — сказал Кузнецов.

3 октября глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде поддержал идею онлайн-продажи алкоголя. При этом он признал, что в интернете продается много «паленого» алкоголя, а власти пока не могут в полной мере контролировать эту сферу.

По словам министра, на этот вопрос есть разные точки зрения — некоторые ведомства выступают против, и с ними у Минфина еще нет договоренности и отсутствует единая правительственная позиция.

Тем временем в Госдуму готовятся внести обновленный законопроект, который позволит начать регулировать онлайн-торговлю алкоголем. По информации «Ведомостей», его концептуально поддержали и дали свои заключения Минфин, ФАС, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, РКН. Ведомства подчеркнули, что в законопроекте необходимо предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Документ будет рассматриваться в осенней сессии.

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