Лечение рака желудка может снизить риск инсультов и инфарктов

У людей, перенесших удаление части желудка из-за рака, риск инсультов и инфарктов почти в два раза ниже, чем у людей, которым удалили опухоль эндоскопически (через рот). Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Surgery (Int. J. Surg).

Рак желудка — распространенная и агрессивная опухоль, которая повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хирургическое лечение включает обычное или эндоскопическое удаление опухоли.

В новом исследовании ученые выяснили, что в течение семи лет инфаркт или инсульт произошли у 2,9% пациентов, перенесших обычное удаление части желудка. В группе эндоскопической процедуры неблагоприятные сердечно-сосудистые события произошли у 5,4% пациентов.

Южная Корея, где проводилось исследование, имеет самый высокий уровень выживаемости при раке желудка в мире. Благодаря этому удалось проанализировать данные о долгосрочном здоровье пациентов, переживших рак. До этого высказывались опасения по поводу вреда обычных операций для сердечно-сосудистого риска. Интересно, что частота инфарктов и инсультов в группе обычной операции была ниже средней по стране. Поэтому работа не подтвердила опасения врачей, однако необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые нашли способ уничтожить «корень» рака поджелудочной железы.