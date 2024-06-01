В РФС рассказали, как прошла встреча с Карпиным по продлению контракта

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что первая встреча с главным тренером сборной России Валерием Карпиным по вопросу продления контракта прошла хорошо, передает Sport24.

«Если бы прошли плохо, наверное, второй встречи не было бы. Мы верим в Карпина и довольны его работой», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Газзаев рассказал, стоит ли продлевать контракт с Карпиным.